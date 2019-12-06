Borsa İstanbul yeni bir rekor kırarak 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul yükselen grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi yeni bir rekor kırarak 109 bin 315 puanla 20 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Hisse senetleri yüzde 0.30 yükseldi

Endeks saat 15.59 itibarıyla 109 bin 6 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.30 oranında yükseldi.

Bankacılık endeksi de yüzde 0.21 oranında yükselişle 152 bin 774 puanda bulunuyor.