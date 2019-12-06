Ceren'in katili Özgür Arduç'un 14 yıl önce bıçakladığı çocuk ortaya çıktı

Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?

Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, "Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? O kızın ne günahı vardı? Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum" diye konuştu.