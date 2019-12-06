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Bursa'da kavga olayında vurulan polis 3 gün sonra şehit oldu

Bursa'da kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurularak yaralanan memuru 3 gün sonra şehit oldu.

Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra hastanede tedavi altına alınan polis memuru şehit oldu.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen salı akşamı gerçekleşen olayda başından yaralanan Alaattin Özdemir'in Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şehit polis memurumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kendi tabancasıyla vuruldu

Yıldırım ilçesinde, geçen salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu.

Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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