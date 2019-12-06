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E-5'teki trafik kazası trafiği kilitledi! 2 şerit trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Okmeydanı'nda D-100 karayolunun Topkapı yönünde meydana gelen trafik kazası sonucunda 2 şerit trafiğe kapatılırken Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da Okmeydanı D-100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten verilirken Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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