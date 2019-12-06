E-5'teki trafik kazası trafiği kilitledi! 2 şerit trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Okmeydanı'nda D-100 karayolunun Topkapı yönünde meydana gelen trafik kazası sonucunda 2 şerit trafiğe kapatılırken Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da Okmeydanı D-100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten verilirken Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul susuz mu kalıyor! Büyükçekmece Gölü’nde sular çekildi