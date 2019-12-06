İstanbul susuz mu kalıyor! Büyükçekmece Gölü’nde sular çekildi
İSTANBULda sonbahar mevsiminin kurak geçmesi dolayısıyla Büyükçekmece Gölü’ndeki sular yaklaşık 300 metre çekildi. Gölden geriye kalan balçıklar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul susuz mu kalacak tartışmaları devam ederken gelen fotoğraflar iç açıcı değil maalesef. İstanbul’da sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyelerine geldi.
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Kuraklıktan etkilenen Büyükçekmece Gölü'nde de sular çekildi. Büyükçekmece Gölü'nde son günlerde havaların kurak gitmesi ile suyun yaklaşık 300 metre çekildiği görüldü.
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Çekilen suyun arkasında bıraktığı balçıklar drone ile havadan yapılan çekimlerde ortaya çıktı.
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Görüntüler İstanbul için alarm durumu yaratır mı bilinmez. Ancak tartışmaları yeniden alevlendireceği kesin.
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