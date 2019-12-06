Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Ordu Altınordu'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, dün toprağa verildi. Bugün ise Ceren'in doğum günü. Aile ise taziyeleri kabul ediyor.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.