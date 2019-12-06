ABD'de donanma üssüne silahlı saldırı 4 ölü 7 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıyı düzenleyen kişinin, kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldüğü açıklandı. Olayda, saldırgan dahil 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Saldırgan dahil 4 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı belirtilirken yaralılardan ikisinin güvenlik görevlisi olduğu ifade edildi.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.