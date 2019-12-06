Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Geçtiğmiz Eylül ayında yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde görücüye çıkan İHA Akıncı TİHA ilk kez havalandı.

Eylül ayında yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenen İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA ilk kez gökyüzü ile buluştu. Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın ilk havalandığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Milletimize teşekkür ediyoruz"

Bayraktar'ın mesajında, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.İlk uçuş anına ait ilk görüntülerin yer aldığı videoda, Selçuk Bayraktar'ın ekibiyle birlikte ilk uçuş anını takip ederek tebrik ettiği ve duygusal anların yaşandığı gözlendi.

TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...



Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.



Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız. #MilliTeknolojiHamlesi 🐳✈️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/0bXz32Jvqy — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 6 Aralık 2019

Akıncı Tiha'nın özellikleri:

-Milli haberleşme sistemi

-Milli AESA radar

-İrtifa 40.000 ft

-Havada kalış süresi 24 saat

-Kalkış ağırlığı 4.5 ton

-Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili

-Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.

"Savaş uçağının görevlerini icra edebiliyor"

Konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olmasıyla dikkat çeken Akıncı TİHA, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.