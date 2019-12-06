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Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 konusundaki merak edilenleri açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 ve S-400 konusundaki merak edilenleri açıkladı. Akar, "Biz F35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai anacımız kendi savaş uçağımızı yapmak. Patriot’u istedik vermediler, S-400’ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PN MİLGEM projesi kapsamında 'ASFAT-ASELSAN, ASFAT-HAVELSAN Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katıldı.

Akar burada yaptığı konuşmada, "Biz F35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai anacımız kendi savaş uçağımızı yapmak" dedi.

Akar, "Patriot’u istedik vermediler, S-400’ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Temelsiz görüşler ortaya atılıyor"

Akar, NATO Zirvesine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Türkiye, sınırlarımızdaki terör örgütü ile Avrupa arasında bir duvardır. NATO’nun varlığı ve Türkiye’nin üyeliğine dair temelsiz görüşler ortaya atılıyor. Kimileri attığımız adımların NATO ittifakının hiçe saydığımızı öne sürüyordu. Bu temelsizdir. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Türkiye, hem halkının hem de NATO’nun sınırlarını korumaya devam edecektir."

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