Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe bağırınca yemedi galiba' derler

Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt tartışması olduğunu ifade eden Dilmen, ''TFF'ye sesleniyorum. Eğer o çizgiyi çizmezseniz, afedersiniz ama 'Fenerbahçe bağırınca yemedi galiba' derler." Ben derim. Siz çizin.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt tartışması olduğunu ifade eden Dilmen, ''beIN Sports'un kendisine göre haklı bir açıklaması var, VAR görüntüleri bizim insiyatifimizde değil diyor. Kafalarda soru işareti oluştu şimdi. İlk golde Isla'ya atılan topta ofsayt var mı, yok mu? TFF'ye sesleniyorum. Eğer o çizgiyi çizmezseniz, afedersiniz ama 'Fenerbahçe bağırınca yemedi galiba' derler." Ben derim. Siz çizin. Sadık topu attığında çizgiyi çizsinler, sonra diğerlerini tartışalım. Henüz çizmediler. Gençlerbirliği'ndeki oyuncudan sekip sekmediğine sonra bakarız." diye konuştu.

'Vedat Muriç farklı bir oyuncu!'

Vedat Muriç'e övgüler yağdıran Dilmen, "Muriç'in attığı kafa golünü herkes atamaz. Çünkü top ip gibi gelmedi, yavaş geldi. Kaçırmanın atmaktan daha zor olduğu bir pozisyonda da atamadı maçın başında. Çok yönlü, çok başka bir santrfor."