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Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı için belediye başkan yardımcısı tarafından cezalandırılması olayıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" dedi.

Güngören Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, kendisini gördüğünde ayağa kalkmayan bir belediye çalışanına, her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verdi. Söz konusu olaya ait görüntüler sosyal medyada gündem olunca Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu davranış hepimizi üzmüştür
MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük tepki çeken Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya da değindi.

Belediye başkan yardımcısının ayağa kalkmadığı için çalışanlardan birini cezalandırdığı olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. İstifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz. Enes kardeşimizin gözlerinden öpüyoruz" dedi.

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