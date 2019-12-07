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Fenerbahçe Beko uzatmada güldü

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin’i konuk etti. Normal süresi 88-88 sona eren karşılaşmadan Fenerbahçe, 107-102 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Alba Berlin’i normal süresi 88-88 sona eren maçta 107-102 mağlup etmeyi başardı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

FENERBAHÇE BEKO: Kostas Sloukas 23, Luigi Datome 8, Melih Mahmutoğlu 17, Joffrey Lauvergne 15, Derrick Williams 14, Nando De Colo 18, Ahmet Düverioğlu 9, Vladimir Stimac 3, Ali Muhammed, Nikola Kalinic, Leo Westermann 

ALBA BERLİN: Marcus Eriksson 10, Martin Hermannsson 12, Rokas Giedraitis 19, Luke Sikma 18, Landry Nnoko 7, Niels Giffey 12, Peyton Siva 10, Kresimir Nikic 2, Jonas Mattisseck 8, Makai Mason 4, Kenneth Ogbe 

1'İNCİ PERİYOT: 30-16 

DEVRE: 41-40 

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62 

5 FAUL: Luigi Datome (Fenerbahçe Beko) - Martin Hermannsson, Peyton Siva (Alba Berlin)

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