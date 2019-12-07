Ferdi Kadıoğlu muhteşem gol attı taraftar mest oldu

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sonradan dahil olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip filelere 1 gol bırakırken, hem tribünleri hem de teknik heyeti sevindirdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu en etkili isimlerden biri oldu.

Maçın ikinci yarısında Serdar Aziz’in yerine dahil olan Kadıoğlu, 75. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderirken takımının 4. golünü kaydetti. Golden sonra tribünler 20 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulunurken, atılan gol sonrası teknik heyet Kadıoğlu’nu tebrik etti.



Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında 1 gol 1 asistlik performans gösterirken, Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.