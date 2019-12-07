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Ferdi Kadıoğlu: Çok değişik, muazzam bir duygu

Gençlerbirliği'ne şık bir gol atan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, "Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önce de gol attım ama taraftar yoktu. Bu seyirci beni her zaman destekledi.'' dedi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçta takımının dördüncü golünü atan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.

''Gol attığım için de ayrıca mutluyum''
Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi'yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Ferdi Kadıoğlu "Takım ve kendim için çok mutluyum. Gol attığım için de ayrıca mutluyum. Hoca bana 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum"dedi.

"Çok değişik, muazzam bir duygu''
Gol sonrasındaki sevinciyle ilgili soruyu yanıtlayan genç futbolcu "Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önce de gol attım ama taraftar yoktu. Bu seyirci beni her zaman destekledi. Bu ambiansın önünde golden sonra dizlerimin üzerinde kayarak bu anı yaşadım" ifadelerini kullandı.

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