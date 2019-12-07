Kilo verirken mutlu olmanın yolları

Kilo verirken mutsuz hissediyor ve diyetinize odaklanamıyorsanız mutlu şekilde kilo vermenin yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte kilo verme ve diyet sürecinde motivasyonunuzu arttırack öneriler...

Kilo vermeye çalışmanın eğlenceli hiçbir yönü olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kilo verme sürecinde motivasyonunuzu yüksek tutacak ipuçlarımıza kulak verin.

Şok diyetleri bırakın

Şok diyetlerin uzun vadede hiçbir etkisi olmadığıyla ve sağlığınızı tehdit edebilme ihtimalleriyle yüzleşin. İlk birkaç günde verdiğiniz kilolar sizi sadece o an mutlu eder. Her zamanki beslenmenize döndüğünüzde birkaç kat olacak şekilde verdiğiniz kiloları alabilirsiniz. Bu nedenle beslenmede odağınız sağlıklı alışkanlıklar edinmek olmalı.

Proteinleri arttırın

Baklagil, fındık ve tohumlardan alacağınız doyurucu ve bitkisel protein kaynakları kilo verme sürecinizin en büyük destekçileri olacak.

Vücudunuz proteinleri sindirmek için karbonhidratları sindirmede kullandığından %25 oranında daha fazla enerji harcıyor. Büyük bir tabak makarnanın çok lezzetli olduğunu biliyoruz; ancak protein deposu somonun lezzetine şans verdiğinizde enerji yakımının daha kolay olduğunu, üstelik bunu aç kalmak zorunda kalmadan gerçekleştirebildiğinizi göreceksiniz.

Su tüketimine dikkat

Su tüketimini alışkanlık haline getirmelisiniz. Aklınıza geldiğinde bir litre suyu yarım saat içerisinde tüketmenizden bahsetmiyoruz. Gün boyunca yudumlar halinde içeceğiniz bir miktar tuzlu su, aldığınız kalorileri azaltmanıza yardımcı oluyor. Çünkü su, en iyi emilim için sodyum, potasyum ve klorür gibi elektrolitlere ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlar suyunuza az miktarda deniz tuzu ya da rafine edilmemiş gerçek tuz ilave eklemenizi öneriyor.

Uygun egzersizi bulun

Vücuduna bayıldığınız en yakın arkadaşınız haftada üç kez spor salonunda saatler geçiriyor olabilir. Kardiyo sevmiyorsanız bunun onda iyi sonuçlar yaratması sizi de kusursuz bir fiziğe ulaştıracağı anlamına gelmiyor. Kendi sporunuzu bulun. Denediğiniz egzersizlere ikişer ay zaman verin. Böylece ruhunuza ve vücudunuza ne derece iyi geldiklerini gözlemleyebilirsiniz.

Doğal yağlar tüketin

Yağ ihtiyacınızı doğal besinlerden karşılamaya dikkat edin. Avokado bu konuda yardımınıza koşacak. Dilerseniz ezerek ekmeğinizin üstüne sürebilir, dilerseniz de salatanıza dilimleyebilirsiniz. Hem besleyici hem de doyurucu avokado sağlıklı beslenme öğünlerinin vazgeçilmezi.

Kendi yemeklerinizi yapın

Bunun keyifli olduğunu biliyorsunuz! Yemek yapmanın en artı yönü ise, hazırlama sürecinde açlık hissinizi de bastırması. Kendi pişirdiğiniz sağlıklı yemeklerinizi okula, ofise de paketleyip götürerek sağlıklı beslenme düzeninizi oturtabilirsiniz.

Dans edin

Dans ederken müthiş bir şekilde ter atarsınız. Bu da sizi müziğin ritmine kapılıp eğlendirirken, kilo vermeye destek olur.