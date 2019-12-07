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Max Kruse: Sonunda gol orucumu bozdum

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, ''Sonunda gol orucumu bozdum. Belki 4-5 gol şansım oldu, ancak sonuncusunu attım. Kaleci de buna engel olamadı.'' dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadığı Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 9. maçında ilk golünü kaydeden Kruse, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi'nde 27 Nisan'da Fortuna Düsseldorf karşısında gol sevinci yaşamıştı.

''Sonunda gol orucumu bozdum''
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Max Kruse "Takım için çok mutluyum. Güzel bir galibiyet aldık. Sonunda gol orucumu bozdum. Belki 4-5 gol şansım oldu, ancak sonuncusunu attım. Kaleci de buna engel olamadı. Hem kendim hem de takım adına çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve hocadan bir baskı yoktu. Tamamen dışarıdan gelen bir baskı vardı. 7 haftalık bir sakatlık sürecim vardı. Daha fazla gol atıp asist yapabilirdim. Sonuçta 6 asistim var. Gol şanssızlığını da kırdım" şeklinde konuştu.

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