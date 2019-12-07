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Luiz Gustavo attığı golün acı hikayesini anlattı

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, attığı golün benzerini 2 sene önce Marsilya formasıyla PSG ağlarına gönderdiğinin hatırlatılması üzerine bakın ne dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydederken Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

''Ben de yardım ettiğim için ekstra mutluyum"
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gustavo "Takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Büyük bir iş başardık. Hedefimiz olan 3 puanı aldık. Ben de yardım ettiğim için ekstra mutluyum" dedi.

''O golün bir hikayesi var''
Attığı golün benzerini 2 sene önce Marsilya formasıyla PSG ağlarına attığının hatırlatılması üzerine konuşan Brezilyalı futbolcu "O golü de çok iyi hatırlıyorum. O golün bir hikayesi var. Babaannem hastanedeydi. 2 gün sonra onu kaybettik. Bugün de farklı bir senaryo ancak bu golü attığım için mutluyum" ifadelerini kullandık.

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