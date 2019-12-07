Vedat Muriç şov yaptı Avrupa devleri yakın markaja aldı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçta iki gol atan Vedat Muriç'i Kadıköy'de 3 Avrupa kulübü yakından takip etti.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup ederken Vedat Muriqi kırmızı-siyahlı ekibin ağlarına 2 gol bıraktı.

2 gol birden attı

Maçın 23. dakikasında Isla’nın ceza sahası içine verdiği pasta topu ağlarla buluşturan golcü futbolcu, 39. dakikada Gençlerbirliği savunmasından kaptığı topu kendisi kullanarak 2. golünü kaydetti. Kosovalı futbolcu 77. dakikada yerini Tolgay Arslan’a bıraktı. Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 13 maçta 9 gol kaydederek Fenerbahçe’nin en golcü ismi oldu.

3 kulüp Vedat'ı izledi

Öte yandan Haber Global'ın haberine göre; Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt, dün akşam Kadıköy'de Vedat Muriç’i izledi. 3 Avrupa kulübü de Vedat Muriç'ten memnun kaldı ve Kosovalı golcüye tam not verdi.

''Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık''

Maçın ardından konuşan Kosovalı santrfor "Benim gollerimden önce takımın kazanması çok daha önemli. Galibiyete asist ve golle katkı yaparsam daha da mutlu oluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkinci yarıda her ne kadar biraz oyundan kopsak da kaliteli ayaklarla sonuca gittik. Önümüzdeki hafta Sivas maçını oynayacağız. Oradan bir galibiyetle Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

''Ağrı olabilirdi diye riske etmedim''

Uzun zamandır takımla idmana çıkmadığını söyleyen Muriç, "Bileği koruyoruz ama başka taraftan sıkıntı yaşayabiliriz dediler. Kupa maçından sonra dinlendirildim ama bu karşılaşmada biraz ağrı hissedince üstüne gitseydim ağrı olabilirdi diye riske etmedim. Gelecek haftaya 7 gün var. O maça yüzde yüz hazır çıkacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.