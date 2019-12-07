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Mahkemeden Uber'i üzecek bir gelişme daha BTK'ya başvurdu

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber ve Uberxl hizmetinin sunulduğu internet siteleri ve Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvurdu.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesince BTK'ya gönderilen yazıda, davacı Birleşik Taksiciler Derneği ile davalılar Uber BV, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi arasındaki tespit davasında, 16 Ekim'de karar verildiği belirtildi. 

Uber ve Uberxl hizmetinin sunulduğu "www.uber.com", "m.uber.com", "www.uber.com/tr" internet siteleri ile Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verildiği aktarılan yazıda, "Karar gereğince işlem yapılarak mahkememize bilgi verilmesi rica olunur." denildi. 

Mahkeme, BTK'ye gerekçeli kararı da gönderdi.

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