Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor.

Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takım, 14. haftaya 12 puan ve averajla 15. sırada girdi.

Takımda 7 eksik

Kasımpaşa'da 7 futbolcu, sakatlık ve cezalar nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara ile Jorge Fernandes, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Abdul Rahman Khalili ve Olivier Veigneau da sahada olamayacak.

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, görev verilmesi halinde eski takımları Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.