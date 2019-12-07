Şenol Güneş: 50 bin kişilik destek bekliyoruz

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Bakü’de bize destek olacağı yönünde bir beklentimiz var. 60 binin üzerinde seyircinin olacağı statta, 50 binlik bir desteği arkamıza alacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye’nin EURO 2020 maçlarını oynayacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nın içinde Azeri televizyonuna özel bir röportaj verdi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"50 bin kişilik destek bekliyoruz"

Bakü’de bize destek olacağı yönünde bir beklentimiz var. 60 binin üzerinde seyircinin olacağı statta, 50 binlik bir desteği arkamıza alacağımızı düşünüyorum. Bunun sahaya yansımasını bekliyorum. Maçlarımızı burada yapacağız da, antrenmanlar için Karabağ, Neftçi ve federasyonun sahaları var. Baktım, onlar da güzel, oteller de güzel.

"İkinci ve üçüncü maçlarla gruptan çıkarız"

İtalya grubun favorisi. En güçlü takım onlar. Takımın iyi oynaması çok önemli özellikle diğer iki maçta. İtalya maçında iyi bir oyun sergilersek, ikinci ve üçüncü maçlardan alacağımız sonuçlarla gruptan çıkmayı düşünüyoruz.

''Dünya Kupası’na iyi bir şekilde gideriz''

EURO 2020 bizim için aynı zamanda 2022 Dünya Kupası’na bir hazırlık olacak. Burada o turnuva için tecrübe kazanacağız. Hem tecrübe hem sonuç olursa moralimiz de iyi olur. Aldığımız sonuçlar bizi yukarı taşır ve Dünya Kupası’na iyi bir şekilde gideriz.

"Büyülü bir kent hâline geliyor"

Haziran ayı hem kentin güzelliklerinin sunulduğu bir yer olur Bakü hem de futbolun güzelliklerini hep beraber görürüz. Şehir müthiş bir değişim ve gelişim yaşıyor. Oteller de güzel. Hızla büyülü bir kent haline dönüşüyor.

'Biletlerinizi şimdiden alın' vurgusu

Öte yandan Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun resmi Instagram sayfasından paylaşılan videoda Şenol Güneş Azerbaycanlı vatandaşlara “Azerbaycanlı kardeşlerimiz” diye hitap etti, onların da desteğini arkalarına alarak gruptan çıkmak istediklerini ifade etti. Türkiye’deki futbolseverlere de seslenen Şenol Güneş taraftarların şimdiden biletini almalarını istedi.