Rıdvan Dilmen'in zor anları! İmdadına oğlu yetişti

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kuruçeşme trafiğinde otomobilinin lastiği patlayınca çareyi oğlundan yardım isteyerek buldu.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Trafikte ilerlerken otomobilinin lastiğinin patlaması, Rıdvan Dilmen’e zorlu anlar yaşattı.

Oğlundan yardım istedi

Yolda mahsur kalan Rıdvan Dilmen, çareyi oğlu Erdi’yi aramakta buldu. Erdi Dilmen kısa bir süre sonra Rıdvan Dilmen’in yanına geldi.





Aracı oğluna bıraktı

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülen ünlü yorumcu, patlak lastikli aracı oğluna bıraktı. Onun getirdiği otomobile binerek yoluna devam etti.



