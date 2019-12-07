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Rıdvan Dilmen'in zor anları! İmdadına oğlu yetişti

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kuruçeşme trafiğinde otomobilinin lastiği patlayınca çareyi oğlundan yardım isteyerek buldu.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Trafikte ilerlerken otomobilinin lastiğinin patlaması, Rıdvan Dilmen’e zorlu anlar yaşattı. 

Oğlundan yardım istedi
Yolda mahsur kalan Rıdvan Dilmen, çareyi oğlu Erdi’yi aramakta buldu. Erdi Dilmen kısa bir süre sonra Rıdvan Dilmen’in yanına geldi. 

Aracı oğluna bıraktı
Fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülen ünlü yorumcu, patlak lastikli aracı oğluna bıraktı. Onun getirdiği otomobile binerek yoluna devam etti.

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