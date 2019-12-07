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Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi

Galatasaray'da haftaiçi takımla çalışan Radamel Falcao, Aytemiz Alanyaspor maçı için Florya'da kampa girdi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişme var.

İspanya'ya tedaviye gitmişti
Son olarak 1 Ekim'de PSG'ye karşı 90 dakika mücadele eden Radamel Falcao, bu maçtan sonra sakatlanmış ve takımını 67 gün yalnız bırakmıştı. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyla ilgili açıklama yapmış, "İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak." ifadelerini kullanmıştı. 

Müjdeli haber geldi
Madrid'den döndükten sonra çalışmalarına devam eden Kolombiyalı golcü için müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun bu akşam oynanacak Alanyaspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Yıldız oyuncunun yüksek ihtimalle maç kadrosunda olacağı ve yedek olarak karşılaşmaya başlayacağı belirtildi. Son karar maç saatinde verilecek. 

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