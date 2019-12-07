HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı

Demirören Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz, hayatını kaybetti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi, yarın Batıkent Cemevi'nde yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'ün hayatını kaybettiğinin haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Peter Handke çağrısı: Utanç verici karardan geri dönün
Yaralı askerin sözlerini duyan sağlık personeli dondu kaldı
N'Koudou Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ukrayna'nı füzesi ile Rusya'nın savaş uçağı yan yana uçtu
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Ayıplı üründe zaman aşımı olmaz
3 HDP'li belediye başkanı görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik
Aile hekimi randevusu alma ekranı MHRS açıldı
Damar check-up'ı nedir nasıl yapılır?
Avcılar'da korkunç olay uyuduğu baza içinde ölü bulundu
CHP’li Tonguç Çoban Halkekmek A.Ş.’ye girdi
Pınar Deniz kimdir kaç yaşında Pınar Deniz dizileri hangisi?
Yorumlar