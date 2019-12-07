Ömer Çelik'ten Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiasına ilişkin açıklama! Ben kimin yaptığını buldum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayın programında gündemdeki en sıcak konulara ilişkin birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Çelik Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili "Ben kimin yaptığını buldum. Kim "Saray yaptı" diyorsa, bunu o yapmıştır. dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Beştepe'ye giden CHP'li iddiası

Ben kimin yaptığını buldum. Kim "Saray yaptı" diyorsa, bunu o yaptı. Bu konu henüz kapanmadı.

Kadına yönelik şiddet

Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir dil kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katetmemiz gereken çok önemli bir mesafe var. Şiddet sadece fiziki şiddet değil. Öncelikle kültürel ve ahlaki bir hassasiyet gerekiyor. Kanun dediğimiz şey sadece sonuçlarla uğraşır, insanların birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmez. Kamusal alandaki kaba kodlar değişmeli. Ataerkil kodları değiştirmedikten sonra oradaki kadın sayısını artırmak bir şey değiştirmiyor. Siyaset tabii ki bu değişime öncelik etmeli. Bu hayatın her alanını kapsayan bir mesele. Çeşitli alanlardaki bireyleri eğitmeliyiz. Bu topyekün bir seferberlik meselesidir. En önemlisi bu konuda duyarlılık oluşturmak. Sosyal medya duyarlılığın artmasında önemli bir rol üstleniyor.

NATO zirvesinin ardından

Londra'daki dörtlü zirvede şimdiye kadar Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söyleyenler, o toplantıda Cumhurbaşkanımızdan aslında onların ne yapması gerektiğini duydu ve bir şey diyemediler. Terör konusundaki çifte standart en vahim konu.

Türkiye -Fransa ilişkileri

Fransa sömürgeci yaklaşımlarını devam ettiriyor. Fransa'nın Mali'de ne işi var? Suriye'de hak iddia eden bir tavırları var. İnsan haklarını yıpratan tavırları söz konusu. Fransa, NATO'daki sorumluluklarını yerine getirmediği halde Türkiye'ye karşı söylemlerde bulunuyor.

Türkiye'deki inanç özgürlüğü

Cambridge Camii'nin açılışında Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma çok önemliydi. Tüm ibadet mekanlarına karşı ortak duruş önemli. Merkel, Kapadokya'ya geldiğinde elinde bir harita vardı. Elindeki haritada bölgedeki kiliselerin yerleri vardı. Haritadaki hangi kiliseye gitsek bir restorasyon çalışması olduğunu görmüştük ve Merkel bundan çok etkilenmişti. Tüm ülkeler bu konuda aynı hassasiyeti göstermeli. Atina'da henüz açamadığımız bir cami var.

Dünyanın her tarafında iyi insanlar var. Bu insanların topyekün bizi boğmaya çalışan bağnazlıklarla mücadele etmesi gerekiyor. İnsanlar kimlikleri ve dilleri konusunda bir engel yaşadıklarında topluma entegre olamıyorlar.

Batının islam algısı

Medeni toplum olma vasfının dünyada belirli gerekleri var. Toplumda eğer kadının yeri yoksa, o toplum medeni bir toplum olamaz. Cumhurbaşkanımız dışında "DEAŞ, Müslüman değildir" diyen bir ses duyamıyoruz İslam dünyasından.

Avrupa'daki Türk lobileri

Türkiye'de kimlik konusunda ayrıştırılmış, kutuplaştırılmış bir toplum var. Darbeler, toplumsal birikimleri yerle bir etmiş. Türkiye'de bu kimlikle ilgili yaşanan hastalıklar, yurt dışına giden vatandaşlarımız tarafından da devam ettirilmiş. Bu kutuplaşmanın yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Adlarımız farklı ama soyadımız Türkiye.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz tutumu

Libya ile yapılan anlaşma büyük bir hamle. Yunanistan ve Mısır'ın bizi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakma adımını ortadan kaldırmış olduk. Mısır Devleti ile köklü ilişkilerimiz var. Bizim tavrımız mevcut yönetimi darbeyle indiren zihniyete karşı. Türkiye'yi yaptırımlarla korkutamazlar. Hüsumet sebebiyle hiçbir kaynağı engellemeyiz. Türkiye bölgedeki en önemli, en güvenilir ülke konumunda.

Türkiye-Suriye ilişkileri

Türkiye ve Suriye arasında askeri anlamda bir diyalog söz konusu. Bunun sebebi iki tarafın yaptığı hamlelerde sivillerin zarar görmesini engellemek. Çünkü bölgede çok karışık bir durum var. Bizim Suriye yönetime karşı koyduğumuz tavrın sebebi belli. Suriye halkının söz sahibi olduğu bir yönetim olursa, tabiki diyalog kurarız. Ama şu anda böyle bir şey görünmüyor. Bu kadar insan oradan neden göç etti, bu kadar insan neden öldü? Askeri anlamdaki temasların sebebi oluşabilecek durumlarda sivillere bir zarar gelmemesini sağlamak.

Türkiye-Libya anlaşması

Libya yönetimi de bu konuda kararlı. Libya'ya yönelik tehditler olursa biz de gerekeni yaparız.

Yunanistan'ın Girit'e S-300 yerleştireceği iddiası

Bir tarafa TSK'nın gücünü gözünün önüne getirin, bir tarafta da onların yaptığı çocukça işlere bakın. Bu tür şeylerle Türkiye'yi engelleyebileceklerini düşünmesinler. Eğer Yunanistan S-300'leri kurarsa, Türkiye'ye S-400 için karşı çıkanlar düşünsün. Bu konuda farklı dinamikler işin içine giriyor.

Türkiye-ABD ilişkileri

Türkiye'nin her senaryoya karşı hazırlığı var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Trump görüşmesi gerçekleşirken televizyonlar ekranı ikiye bölüp azil süreciyle ilgili oturumu yayınladılar. Trump'ın Suriye'den çekilme kararına karşı oradaki kurumlar direndi. Milli çıkarlar için çok yönlü faaliyetteyiz. ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin üyeliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Türkiye NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri.

Türkiye-AB ilişkileri

Avrupa Birliği, Türkiye'ye verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Türkiye hakkında olumsuz konuştukça, aşırı sağın alanını genişlettiler.