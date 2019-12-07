Pamukkale'de dehşet veren olay! Ev arkadaşlarının boğazlarını keserek öldürdü
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet vakası yaşandı. Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği boğazlarından bıçaklayıp, öldürdü.
Denizli'nin küçük ilçelerinden Pamukkale'de vatandaşlar güne, tüyler ürperten bir cinayet haberi ile uyandı. Ülkesinden çalışmaya gelen Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği vahşi bir şekilde öldürdü. Nazari arkadaşlarını boğazlarından bıçaklarak katletti. Nazari, olayın ardından soğukkanlı bir şekilde emniyet yetkililerine gidip cinayet işlediğini anlattı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.
Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, bu sabah polis merkezine giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 yetişkin erkeği öldürdüğünü söyledi.
Nazari gözaltına alınırken, adrese giden polis ekipleri, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Daşmurat Nazari'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.