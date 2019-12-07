Pamukkale'de dehşet veren olay! Ev arkadaşlarının boğazlarını keserek öldürdü

Denizli'nin küçük ilçelerinden Pamukkale'de vatandaşlar güne, tüyler ürperten bir cinayet haberi ile uyandı. Ülkesinden çalışmaya gelen Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği vahşi bir şekilde öldürdü. Nazari arkadaşlarını boğazlarından bıçaklarak katletti. Nazari, olayın ardından soğukkanlı bir şekilde emniyet yetkililerine gidip cinayet işlediğini anlattı.