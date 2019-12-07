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Kayserispor'da Berna Gözbaşı yeniden başkan

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yapılan seçimli Olağanüstü Genel Kurulda Berna Gözbaşı başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Erciyes Salonu'nda düzenlenen kongrede Berna Gözbaşı başkanlığa seçildi.

Taraftara biber gazlı müdahale
Kongre salonuna giremeyeceklerini öğrenen sarı kırmızılı taraftarlar da salona girmek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonrası taraftarlar salon çevresinden uzaklaşırken, kongre salonu dışındaki gerginlik daha sonra sona erdi.

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