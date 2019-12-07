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Ulaştırma Bakanı tarih verdi! Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Boğaziçi Ekspresi'nin 8 Aralık'ta seferlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan itibaren seferlerine başlayacak

Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan ekspres, 4 pulman vagondan oluşacak.

Boğaziçi Ekspresi bilet fiyatı

Yolcularına konforlu ve keyifli yolculuk sunacak olan Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak belirlendi"

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