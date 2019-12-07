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'Tuvalet' cezası veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi

İSTANBULda 'kendisini görüp ayağa kalkmadı' diye belediyede çalışan şoföre 'tuvalet önünde oturma' cezası veren Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi.

İstanbul Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü.

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.

Görevden alınmıştı
Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştı. 

Belediye meclis üyeliğine son verildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi. Makam odasına ise kilit vuruldu.

Kibir budalası
Metiner,  Veysel İpekçi'nin görevine son verildiğini belirterek, "O kibir budalası başkan yardımcısını görevden alan yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

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