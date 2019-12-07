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Erdoğan Libya ile yapılan tarihi sınır anlaşmasını imzaladı! Oyunu bozduk dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuştu. Libya ile Akdeniz Mutabakatı'nı imzaladığını hatırlatan Erdoğan, "Orada bazı ülkelerin oyunlarını bozduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Akdeniz mutabakatına ilişkin çarpıcı yorum

Türkiye Libya ile mutabakat metni hazırladı. Yunanistan'ın sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma Meclis'imizden geçti. Ben de imzaladım. Böylece şimdi Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Böylece, inşallah hem askeri güvenlik hem de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili adımları atmış oluyoruz.

Tabii burada oyun bozuldu. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu sizler de biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, bir tarafta da Yunanistan, Güney Kıbrıs, zaman zaman İsrail... Bunlar da bir araya geliyorlar. Skandal hareket de yaptılar. Tuttu Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Peki ne oldu, ne kazandın?

Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Libya ile yapılan mutabakat nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Akdeniz anlaşması sonrası Türkiye'nin Libya ile deniz sınırını gösteren harita

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