Galatasaray'da Luyindama bıçak altına yattı

Galatasaray'ın milli takımda sol diz ön çapraz bağları kopan ve menisküsü yırtılan oyuncusu Christian Luyindama, ameliyat oldu.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

''Büyük bir skandal''

Kulüp doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal." demişti.

Standard Liege'den transfer edilmişti

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 15 resmi müsabakaya çıkmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımın kiralanan Luyindama'nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı.