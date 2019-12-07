HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama bıçak altına yattı

Galatasaray'ın milli takımda sol diz ön çapraz bağları kopan ve menisküsü yırtılan oyuncusu Christian Luyindama, ameliyat oldu.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

''Büyük bir skandal''
Kulüp doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal." demişti.

Standard Liege'den transfer edilmişti
25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 15 resmi müsabakaya çıkmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımın kiralanan Luyindama'nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
'Tuvalet' cezası veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi
Kayseri'de ineğine trafik cezası geldi not kısmında yazılana bakın!
Ahmet Nur Çebi: UEFA'dan men cezası gelebilir
Ömer Çelik'ten Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiasına ilişkin açıklama! Ben kimin yaptığını buldum
İbrahim Kalın'dan Peter Handke çağrısı: Utanç verici karardan geri dönün
Yaralı askerin sözlerini duyan sağlık personeli dondu kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Tayfur Havutçu ilk maçında Beşiktaş’a karşı
Türk Telekom’dan esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek
Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
Fiat’tan yılın son kampanyası 2 bin TL taksitle Fiat Egea
THY Euroleague’de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas
Serebral Palsi tipleri nedir Serebral Palsi belirtileri nasıl anlaşılır?
Yorumlar