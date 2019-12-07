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Erdoğan'dan Veysel İpekçi'ye ağır sözler! Gönül kıranın kalemini kırarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Büyük bir davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

Görevimiz ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Bugün söylediğimizi 30 yıl sonra da söylemek durumundayız.

'Kibir abidelerinin aramızda yeri yok'

Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.

Gönül kıranın bizde kalemini kırarız

Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki görevlerinin kalemini kırarız. 

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hüsranlarını da hazırlar.

Ülkemizin de AK Parti'nin de kendi gündemi vardır. Kendi gündemimize sahip çıkacağız. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. 

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