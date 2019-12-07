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Cem Uzan en gizli FETÖ'cünün ismini verdi sosyal medya yıkıldı

Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Cem Uzan'ın yaptığı, 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer. Devamı gelecek' paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Türkiye siyasetine 2002 seçimlerindeki vaatleriyle giren Cem Uzan şirketlerine el konulmasıyla birlikte Fransa'ya iltica etmişti. Türkiye'ye döneceğini açıklayan Uzan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak "Türkiye'nin en gizli FETÖ'cüsü Ahmet Necdet Sezer. Devamı gelecek..." iddiasıyla sosyal medyayı çalkalandıran Uzan'a kimi kullanıcılar tepki gösterirken kimileri de destek verdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Uzan'ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken 'Ahmet Necdet Sezer' etiketi Twitter'dan Trend Topic oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan olaya kimileri sert tepki gösterirken kimileri destek verdi.

"BANA KUMPAS KURDULAR"

Ünlü iş adamı, daha önce yaptığı paylaşımda "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan-Abdüllatif Şener" diyerek dönemin bakanlarını suçlamıştı.

"İKİ AY İÇİNDE DÖNECEĞİM"

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

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