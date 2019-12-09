HABER /  POLİTİKA
ADV Esaslı Bankacılık
ADV Esaslı Bankacılık

Ahmet Davutoğlu'nun çağrısına Kılıçdaroğlu’ndan destek açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de komisyon kurularak yaşayan cumhurbaşkanları ve başbakanlar ile birinci ve ikinci dereceden akrabalarının mal varlıklarındaki değişimin araştırılması önerisini sunan Ahmet Davutoğlu'na destek verdi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu’nun çağrısına verdiği destek gündemin üst sıralarına yerleşti.

"CHP olarak bizim desteğimiz olur"

Kemal Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na şu sözlerle destek verdi: Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna ‘Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse, Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur.

Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var.
Ahmet Davutoğlu ne demişti?

Ahmet Davutoğlu, TBMM'de komisyon kurularak yaşayan bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi, bu kişilerin siyasete girdikleri/devlet görevi üstlendikleri günden bu güne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM'de gerekli komisyonlar oluşturulmalı önerisi yapmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta ziyaretlerinde bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mark Esper: YPG'ye asla 'Sizi Türkiye'den koruyacağız' diye söz vermedik
Cinsel organını gösterdi iddiasına gözaltı
Hulusi Akar: Libya mutabakatları diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir
Yunan pilottan küstah Türkiye paylaşımı
Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ HABERLER
12 gündür kayıp olan liseli Buse Arslan ile ilgili sevindiren gelişme
Yanardağ patladı! Çok sayıda kişiden haber alınamıyor
Donald Trump tavrını koydu: Düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok
Libya duyurdu! Türkiye mutabakatı yürürlükte
Çıktığı yük treninin üstünde akıma kapıldı
9 Aralık evde bakım maaşları yatan iller yeni listesi 2019
Yorumlar 2 yorum