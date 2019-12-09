Ahmet Davutoğlu'nun çağrısına Kılıçdaroğlu’ndan destek açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de komisyon kurularak yaşayan cumhurbaşkanları ve başbakanlar ile birinci ve ikinci dereceden akrabalarının mal varlıklarındaki değişimin araştırılması önerisini sunan Ahmet Davutoğlu'na destek verdi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu’nun çağrısına verdiği destek gündemin üst sıralarına yerleşti.

"CHP olarak bizim desteğimiz olur"

Kemal Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na şu sözlerle destek verdi: Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna ‘Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse, Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur.

Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var.