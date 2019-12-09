HABER /  DÜNYA
ADV Esaslı Bankacılık
ADV Esaslı Bankacılık

Libya duyurdu! Türkiye mutabakatı yürürlükte

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

LİBYA'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

UMH Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, UMH Başkanlık Konseyi'nin söz konusu muhtıralarla ilgili kararında, ilgili birimlerden, anlaşmanın onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe konulması istendi.

Kararda ayrıca, ülkede alınan kararların münferit olarak değil tek bir cilt halinde yayımlandığına, söz konusu kararın da gelecek yılın başında Resmi Gazete'de yayınlanacağına işaret edildi.

Başkanlık Konseyi 5 Aralık'ta "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını onaylamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde "Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım'da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu" ifade edilmişti. Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması talep edilmişti.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar: Libya mutabakatları diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir
Yunan pilottan küstah Türkiye paylaşımı
Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
Samsun'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı
Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Çıktığı yük treninin üstünde akıma kapıldı
Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar kapısını açmayan şoförü görevden aldı
Bursa'da 7 asırlık tarih adası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Manisa'da domuz avına giden adam ölü bulundu
1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor
Yorumlar 1 yorum