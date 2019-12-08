Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kendisi gibi Afganistan uyruklu olan 2 ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren Daşmurat Nazari (26), mahkemece tutuklandı. Nazari, cinayetleri kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları için işlediğini ileri sürdü ancak yapılan adli tıp muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Afganistan uyruklu Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei'nin (26) öldürülmesine ilişkin polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu D.N. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı D.N., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D.N., ifadesinde, bir yıl önce Türkiye'ye geldiğini, üç aydır aynı evde yaşadığı arkadaşlarının uykuda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, daha sonra alay ettiklerini, cinayetleri de bu nedenle işlediğini ileri sürdü.

Öte yandan şüphelinin Adli Tıp Biriminde yapılan muayenesinde herhangi bir cinsel saldırı emaresine rastlanmadığı öğrenildi.