Bursa'da 7 asırlık tarih adası

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da içinde Orhan Gazi tarafından yaptırılan Orhan Bey Cami ve Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Ulu Cami’nin yanı sıra irili ufaklı çok sayıda tarihi hanın bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni çevreleyen tüm binalar kaldırılacak ve kentin merkezinde 7 asırlık bir tarih adası ortaya çıkacak.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda yapılan tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla, Sultan Külliyeleri, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Osmanlı köye Cumalıkızık’la UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa’da şimdi de tarihi dönüşüm başlıyor. Orhan Gazi tarafından 1339’da yaptırılan Orhan Bey Cami ile Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılıp 1399 yılında ibarete açılan Ulu Cami’nin de bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile sonradan yapılan ve tarihi bölgeyi çevreleyen yapılardan arınacak.

Bakanlık’tan destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çevresinin açılmasına yönelik projeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan destek geldi. Bursa ziyareti sırasında Ulu Cami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesi’nde tarihi silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacaklarını duyuran Bakan Kurum, etaplar halinde, 430 bin metrekarelik alanı yenileyip, restorasyonları yapıp, tarihi binaları gün yüzüne çıkaracaklarını, proje kapsamında İpek Han’ın içindeki iyileştirmeler, Ertuğrulbey Meydan Projesi, Koza Han iç avlu düzenlemesi, cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri ve kaldırımlarıyla 150 milyon liralık bir maliyet ön gördüklerini açıklamıştı.

Oy birliğiyle imar yasağı

Bursa’nın vitrini olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni dünya vitrinine çıkaracak projeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi de önemli bir karara imza attı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni aslına döndürecek çalışmalara hız katacak karar, Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci oturumunda alındı. Alınan karara göre, tarihi hanlar ve çevresine ilişkin bölgenin tarihi karakterine uygun fonksiyonel canlandırmanın sağlanması kapsamındaki projeler doğrultusunda, Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı Bölgesi’nde her türlü imar uygulamasının durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin gerçek kimliğiyle turizme kazandırılması ve tarihi aksın rahatlatılması yönündeki çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Koruma amaçlı imar planlarını hazırlayıp süreci devam ettireceklerini belirten Başkan Aktaş, artık bölgede imar uygulamasının yapılmayacağını vurgulayıp, kararın Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.