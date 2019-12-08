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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan üst düzey atamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleyman Sarılar, Şükrü Küçükşahin, Ulaş Yılmaz ile Zilan Karakurt'u İBB yönetimine atadı.

Seçim faaliyetleri döneminde İmamoğlu için çalışan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar, İBB'nin basın departmanına atandı.

Hem basın danışmanı hem İBB çalışanı!

Öte yandan Zilan Karakurt ve Şükrü Küçükşahin'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun gibi çalıştığı, tüm faaliyetleri basına ilettiği, Karakurt'un aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi WEB TV kuruluşunda yer aldığı biliniyor.

Üst düzey atamalar 

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle:

Şükrü Küçükşahin – İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu

Zilan Karakurt – İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital İletişim (Sosyal Medya) Sorumlusu

Süleyman Sarılar – İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörü

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