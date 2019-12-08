Erdoğan "mantıda Kayseri pastırmada Kastamonu" dedi! Talep patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Kastamonu pastırmasından övgüyle bahsetmesi ve lezzetini beğenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Çünkü Kastamonu pastırmamız bu övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talepler hızla artmaktadır.