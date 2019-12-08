HABER /  YEREL

Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

ANKARA'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi. Araç sürücüsüs Harun A., otomobilin üzerine çıkarak polisi engellemeye çalıştı.

Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesindeki Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücünün evraklarını kontrol eden polis ekipleri, otomobilin trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi.

Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cennet gören mezar satıyordu! CHP’li belediyede başkanvekili oldu
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: E be insafsız e be vicdansız
VakıfBank voleybol takımı dünya üçüncüsü! Helal kızlar
HDP'li Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı! Müdavimi olan ünlü isimler
Doğu Perinçek'ten Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu kızdıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü
Köyde kurulan kamera sistemi ile gurbetçiler hasret gideriyor
Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı fiyatı ne kadar?
Bursa'da hapishaneden izinli çıkan adam sevgilisini pompalıyla vurdu
Şişli’de beton mikseri dehşeti! 2 yaşlı adamı ezdi
2020 trafik cezaları listesi güncel
Yorumlar