VakıfBank voleybol takımı dünya üçüncüsü

VakıfBank voleybol takımı, Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'nın Igor Gorgonzala ekibini 26-24, 25-23, 25-21 setlerle 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı
Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.
Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.
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