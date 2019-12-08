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HDP'li Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı! Müdavimi olan ünlü isimler

HDP milletvekili Ahmet Şık, ticarete atıldı. Cihangir'de meyhane açan Ahmet Şık, mekanın adını da "Kadim" koydu. Şık'ın yeni meyhanesi, siyasi isimlerin uğrak yeri haline geldi.

İstanbul siyasetinin önde gelen isimlerini mekanında ağırlamaya başlayan Ahmet Şık'ı ziyaret eden ilk isimlerden biri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

Kadim Meyhanesi'nin Instagram paylaşımlarında, Canan Kaftancıoğlu'nun iki farklı ziyaretinden fotoğraflar paylaşıldı. 

Radikal gazetesinde çalıştığı dönemde birlikte mesai yaptığı arkadaşlarını da mekanında ağırlayan Ahmet Şık, gelenlere gözükmek için neredeyse her akşam mekanında.

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