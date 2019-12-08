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Rus ve Türk komutanlar Suriye'de kritik otoyolda teftiş yaptı

SURİYE'deki Rus Askeri Grup Komutanlığı yetkilileri ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun stratejik öneme sahip M4 Haseke-Halep otoyolu üzerinde Ayn İsa'dan Tel Tamer kasabasına kadar teftiş yaptı.

Rusya ve Türkiye'nin 2 Ekim’de Soçi’de imzaladıkları mutabakat maddelerinin pekiştirilmesi amacıyla yapılan ortak yolculuk kapsamında Rus ve Türk askerler, ordu birliklerinin M4 otoyolundan çekiliş sürecini kontrol etti, Türkiye ve Suriye ordularının yolun etrafındaki gözlem noktalarının yerleşim yerlerini belirledi.

İki taraf da anlaşmaların uygulanmasından memnun

Askerler ayrıca Aliya ve Tel Tamer bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarını ve Suriye’nin kuzeyinde, Resulayn ve Tel Abyad arasında bulunan Mabruka sığınmacı kampının bulunduğu bölgedeki elektrik trafosunun devreye alınmasını teftiş etti.

Yapılan teftiş sonucunda her iki taraf, anlaşmaların uygulanmasından memnun kaldı, ortak çalışmanın Suriye'nin kuzeyindeki durumun istikrara kavuşmasına ve bu topraklara barış getireceğine emin olduklarını ifade etti.

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