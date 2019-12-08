Meteoroloji'den kar ve don uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den gelen verilere göre 8 Aralık'ta başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış beklenirken ilerleyen günlerde bu yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor.
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Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarında pek bir değişiklik beklenmiyor. İşte il il hava durumu...
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