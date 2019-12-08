ABD itiraf etti: Hipersonik silah geliştirmede Rusya'dan geri kaldık

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin hipersonik silah geliştirmede Rusya'ya yetişmek zorunda kaldığını, bu konuda 'her doların' kullanıldığını açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Savunma Bakanı Mark Esper, “Biz bu teknolojide birkaç yıl önce açıkça lider konumundayken ara verdik, şimdi de kovalamaca oynuyoruz. Savunma Bakanlığı, fiziki olarak kullanabileceğimiz her doları, hipersonik silah alanında rekabet üstünlüğünü yakalamamız için yatırıyor" ifadelerini kullandı.

"Elimizde olmayan askeri potansiyele sahipler"

Esper, şunları kaydetti: Rusya’nın çeşitli silahları, şu anki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3 (START-3) anlaşmasının dışında kalan stratejik silahları geliştirmesinden endişeliyim. Bu konularda raporlar ve doğrulamalar yok. (ABD’nin) hem önceki, hem de şimdiki yönetimi onların (Rusya’nın) Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile (INF) kandırdıklarını gördük. Şimdi ise orta ve kısa menzilli füzeler konusunda bizim elimizde olmayan askeri potansiyele sahipler. Bu nedenle Rusların neler yaptıklarını çok dikkatli bir şekilde izliyoruz.