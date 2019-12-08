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Türk akademisyen ve öğrenciler Çernobil'e gidiyor

Türk akademisyen ve öğrenciler bilimsel araştırma yapmak üzere Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye gidecek.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile SSTC NRS arasında nükleer bilimler alanında bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yapılması, öğrencilere nükleer teknolojiler kullanımı ve radyasyon güvenliği gibi konularda eğitimler verilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'deki nükleer reaktör kurulumu çalışmalarına işaret ederek, bu reaktörlerde görev yapacak eğitimli personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Öğrencilerimizin eğitimi ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor"

Türkiye'de nükleer bilimler üzerine çalışan az sayıda akademisyen olduğunu belirten Meriç, "Öğrencilerimizi iyi şekilde yetiştirmemiz ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bunun için de nükleer bilimler üzerine çalışmaların yapılabileceği laboratuvarlara ihtiyaç var." dedi.

Meriç, bu kapsamda tecrübelerinden faydalanmak için SSTC NRS ile iş birliği yaptıklarını ifade ederek, "Ukrayna'da birçok nükleer reaktör bulunuyor. Ayrıca reaktör kazasının yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali var. Buralara gidip hem deneylerimizi gerçekleştirmeyi hem de öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bölgeyi ziyaret etmeleri önemli bir deneyim olacak"

SSTC NRS Müdürü Ihor Shevchenko da Türkiye'nin nükleer enerji üreten ülkeler arasına katılma yolunda ilerlediğini belirterek, bu konudaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını aktardı.

Nükleer santrallerin güvenliğinin önemine işaret eden Shevchenko, "Gelecekte Türkiye'deki nükleer santrallerde çalışacak personelin iyi eğitimli ve profesyonel olması gerekiyor. Bu bağlamda nükleer santrallerin kullanımıyla ilgili uzmanların yetiştirilmesi için Türkiye'ye eğitim programları sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Shevchenko, Ukrayna'ya gelecek Türk öğrencilerin nükleer santralleri ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmelerinin önemli bir deneyim olacağını vurgulayarak, "Öğrenciler, hem bilgi edinecek hem de Çernobil faciasının yaşandığı bölgede, sorumsuzluğun ne kadar büyük bir bedele mal olabileceğini görecek." dedi.

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