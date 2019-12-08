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Cezaevi çıkışında gelinlikle karşılamıştı! Dehşeti yaşayan kadın: Beni yakmaya çalıştı

KOCAELİ Gölcük'te 5 aylık hamile kadın Hacer Atik'in, cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek kapıda karşıladığı dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı, cehennemde yanacaksın diyerek kadını yakmaya çalıştı ve elinde sigara söndürdü.

Gölcük’te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı’yı gelinlikle kapıda karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre 5 aylık hamile eşi Hacer Atik’e sabah namazı kılmasını söyledi. Ancak Atik, reddetti. Bunun üzerine Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Hacer Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Polis, Muhsin Culfacı’yı bulmak için çalışma başlatırken, Atik ise barınma evine götürüldü.

"Beni yakmaya çalıştı"

Güvenlik görevlisi olarak çalışan, ayrıca taksi şoförlüğü yapan Hacer Atik, yaşadıklarını şöyle anlattı: Gece 00.30’da işten geldim. Çok yorgundum. Geldiğimde evde tiner içmişti ve yatakta yatıyordu. Acı çekiyor gibi görünüyordu. Fakat ben inanmadım. ‘Bana süt ver’ diye yalvarıyordu. Süt içirdim.

Biraz zaman geçtikten sonra kendine geldi ve ‘Sana azap çektireceğim. Sana cehennem azabını yaşatacağım’ diyerek odanın ışığını söndürdü.

Elektrikli sobayı üzerime tutarak beni yakmaya çalıştı. Daha sonra, dışında serum yazan ama içerisinde kimyasal bir madde olduğunu düşündüğüm şişeyi alıp, ‘Şimdi bu kimyasalı senin üzerine dökerek sana azap çektireceğim’ diyerek o maddeyi üzerime döktü. Sonra elindeki çakmağı yakarak, ‘Şimdi seni yakacağım. Cehennem ateşinde yanacaksın’ dedi. Konuşarak onu vazgeçirdim.

"Yaptığının günah olduğunu söyleyerek vazgeçirdim"

Dini nikahlı eşinin kendisine namaz kılmadığı için işkence ettiğini söyleyen Hacer Atik, sözlerini şöyle tamamladı: O her gün sadece sabah namazını kılıyordu. Ben namaz kılmadım. Onun namaz kıldığı seccadeyi kaldırmışım. Daha önce biri benim, biri de kendi için olan 2 tane seccade sermiş. Ben onunla birlikte namaz kılacakmışım. Ben kılmadığım için cehennem azabı çekecekmiş. Cehennem azabında yanmamak için benim de namaz kılmam gerekiyormuş. Bana bunları söyleyerek, zorbalıkla ibadet ettirmek istedi. Ben de yaptığı şeyin günah olduğunu ve benim isteyerek ibadet etmem gerektiğini söyledim.

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