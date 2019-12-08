Türkiye son 9 yılın en kurak kasımını geçirdi! Büyük risk altındayız

Türkiye'de geçen ay sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son 9 yılın en kurak kasım ayı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 67.8 mm oldu. Bu yıl kasım ayında yağışlar yüzde 54.4 azaldı ve ortalaması 30.9 mm olarak kayıtlara geçti.

2019 yılı kasımı, 1981 yılı sonrasında, en kurak 4. kasım ayı oldu. 1981 sonrasında 2010, 1996 ve 2000 yılının ardından en kurak kasım ayı 2019'da gerçekleşti. Bu yıl Türkiye geneli kasım ayı yağış verilerine göre, 2010 yılından sonraki en kurak kasım ayı yaşandı.

Türkiye'de 1981 yılından sonra en düşük kasım yağışı ortalaması yüzde 81 ile 2010 yılında kaydedilmişti. Bu ölçümlere göre yağışlar son 9 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Yağışlar en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı

Bu yıl yağışlar sadece güney Ege kıyı kesiminde mevsim normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde mevsim normalleri altında meydana geldi. Yağışlardaki azalma Kastamonu'nun kuzeyi, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 80'in üzerinde gerçekleşirken, geçen yıl yağışlarına göre sadece İç Anadolu Bölgesi'nde arttı.

Yağışlar kasım ayı normaline göre tüm bölgelerde azalma gösterdi. Yağışların en fazla azaldığı bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Normal yağış ortalaması yüzde 63.1 mm olan bölgede bu yıl kasımda 17.4 mm yağış oldu ve yağışlar yüzde 72 azaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi yağışların en fazla azaldığı ikinci bölge olarak kayıtlara geçti. Yağış ortalaması yüzde 60 mm olan bölge bu yıl 20.3 mm yağış aldı ve yağış yüzde 66.2 azaldı. Marmara'da 59.4, Karadeniz'de yüzde 56.9, Akdeniz'de yüzde 46.2, İç Anadolu'da yüzde 45.8 ve Ege'deki yağışlarda yüzde 40.4 azalma kaydedildi.