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İçişleri Bakanlığı açıkladı! DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

Türkiye yakaladığı DEAŞ üyelerini tek tek ülkelerine gönderiyor. İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu bir yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen harekatların ardından sağ yakalanan yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine iadeleri başladı. Almanya, Fransa dahil birçok Avrupa ülkesine DEAŞ'lı teröristler gönderildi.

Avustralya'dan Suriye'ye...

İçişleri Bakanlığı, bugün bir teröristin daha ülkesine gönderildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda Avustralya uyruklu teröristin, ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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