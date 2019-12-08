İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı bir terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu bir yabancı teröristin sınırdışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."